شكرا لقرائتكم خبر عن 232 ألف حاج من أوروبا وأمريكا وأستراليا أدوا الفريضة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

كشفت إحصائية صادرة عن المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، أداء 232.652 ألف حاج قادمين من 75 دولة يمثلون 5 قارات لفريضة الحج هذا العام.

وتصدرت قارة أوروبا القائمة، إذ قدم منها 186.334حاجا، يمثلون 42 دولة، أكثرها كان تركيا بـ82.784 حاجا، ثم تأتي بريطانيا بـ23.843 حاجا، ثم روسيا ثالثا بـ23.789حاجا. وحلت فرنسا رابعة بـ 13.554حاجا، تلتها هولندا التي سجل عدد حجاجها هذا العام 4.166 حاجا. فيما حج من قارة أمريكا الشمالية 17.354 حاجا، حيث أدى الحج 14.118 من الولايات المتحدة الأمريكية، فيما قدم من كندا 3.236 حاجا. وشهد هذا الموسم وصول 24.603 حجاج من دول آسيا الوسطى، مقسمين على 5 دول هي أوزبكستان بـ7.456 حاجا، ثم قرغيزستان بـ 6.015 حاجا، يليها طاجيكستان بـ 5.869. ومن كازاخستان سجلت الإحصائيات أداء 3.026 حاجا، وأخيرا تركمانستان بـ 2.237 حاجا.

وسجلت قارة أستراليا قدوم 3.897 حاجا من 4 دول، تصدرتها أستراليا بـ3.347 حاجا، فيما قدم 390 حاجا من نيوزلندا، ومن جزر فيجي أدى 157 فريضة الحج، ومن دولة جزر سليمان قدم 3 حجاج.

Advertisements

وسجلت دول أمريكا الوسطى والبحر الكاريبي قدوم 370 حاجا من 10 دول أكثرها كانت دولة ترينداد وتوباغو التي سجلت حضور 312 حاجا، وتأتي جزر البربادوس ثانيا بـ24 حاجا.

وتعد قارة أمريكا الجنوبية الأقل في عدد الحجاج هذا العام، إذ بلغ عدد حجاجها من حملة جنسيات دولها 4 حجاج فقط، 3 منهم من فنزويلا وحاج وحيد من البرازيل، فيما غابت بقية الدول اللاتينية عن حج هذا العام.

من جهته، أكد رئيس المؤسسة المطوفي طارق عنقاوي أن جميع حجاج المؤسسة أدواء الفريضة بيسر وسهولة وأمان.

ولفت إلى أن المؤسسة جندت نحو 57 مكتب خدمة ميدانية لتقديم أرقى وأجود الخدمات، وهي تتعامل مع كل الحجاج بطريقة واحدة، ولا تفرق بين جنسهم أو عرقهم، فالجميع تحت راية الحج بمختلف أفكارهم وثقافتهم ولغتهم.