شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 1.690 مليون حاج استفادوا من خدمات الوقاية والإسعاف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (منى)

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة استفادة أكثر من 1.690 مليون حاج من الخدمات الوقائية والإسعافية في المنافذ الصحية، لافتاً إلى أن عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات الصحية بلغ نحو نصف مليون حاج منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى اليوم الـ12 من شهر ذي الحجة فيما تم تنويم أكثر من 4200 حاج، وإجراء 36 عملية قلب مفتوح، وأكثر من 750 قسطرة قلبية، و600 عملية جراحية مختلفة، و12 حالة ولادة، وخدمات الغسيل الكلوي لكل من يحتاجها مجاناً ودون مقابل.

وأوضح الربيعة أن الوزارة شاركت في مبادرة طريق مكة التي تم فيها تنفيذ الإجراءات الوقائية في بلد الحاج قبل قدومه إلى المملكة، لافتاً إلى أن المبادرة أحدثت نقلة نوعية في الالتزام بالاشتراطات الصحية، إذ بلغت التغطية بلقاحي الحمى الشوكية والإنفلونزا للحجاج القادمين عن طريق المبادرة نسبة 100% لأول مرة.

وبين أن عدد المشاركين في خدمة الحجاج بلغ نحو 30 ألف من منسوبي الوزارة، كما هيأت الوزارة 25 مستشفى في مكة والمدينة والمشاعر بسعة إجمالية تبلغ 5000 سرير، و142 مركزاً للرعاية الأولية، إضافة إلى أكثر من 140 عيادة متنقلة في مواقع تجمعات الحجاج.

كما وفرت أجهزة الترجمة الآلية لـ120 لغة في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، إضافة إلى الترجمة المباشرة عن طريق مركز الاتصال 937 وتفعيل تقنية التعرف على مجهولي الهوية عن طريق البصمة.