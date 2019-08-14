شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. فريق نسائي للتفويج ومعاونات ميدانيات بالمشاعر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أشواق الطويرقي (المشاعر المقدسة) okaz_onlie @

شاركت خبرات نسائية عدة بالمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية ميدانياً في إدارة تفويج الحجاج لرمي الجمرات، من خلال فريق استحدث هذا العام مكون من لينة بنت عبدالله خشيم، والمطوفة مها بنت إبراهيم مسكي، والمطوفة إيمان عبدالرحيم بشناق، وريما محمد أبو لبن، فيما جند قطاع ساحل البحر الأحمر وعرب الخليج التابع للمؤسسة حجاج الدول العربية لأول مرة ثلاث مشرفات معاونات (شادية عبد الكريم كوشك، وميساء حسين مطر، وسماح فوزي النوري)، بجانب المعاونين والمشرفين لأداء مهام الحج.

وتتمثل مهمة مهمة الفريق في توعية الحاجات وإيصالهن للجمرات، مع زيادة الرقابة على عملية التفويج، إذ جاء اختيار العناصر بناء على الخبرات المتراكمة والكبيرة التي اكتسبنها في مجال الطوافة.

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وأشار عضو مجلس الإدارة المشرف على التفويج إلى أن المبادرة تعتبر الأولى على مستوى المؤسسة، مؤكدا أنه سيتم تعميمها في حال نجاحها.

من جانبها، عبرت المعاونات المطوفات شادية كوشك، وميساء مطر، وسماح النوري، عن سعادتهن بمشاركتهن بالمبادرة الجديدة بالمؤسسة، كما أبدى مجموعة من رؤساء ونواب وأعضاء مكاتب الخدمة الميدانية تفاعلهم مع هذه الخطوة، مرحبين بمشاركة أخواتهم في العمل بالقطاع، واعدين بدعمهن.

فيما رحب رئيس مجلس الإدارة المطوف المهندس عباس قطان بالخطوة، واعتبرها امتدادا للمراحل التي تمت لمشاركة مطوفات المؤسسة منذ سنوات، متزامنة مع رؤية المملكة 2030.