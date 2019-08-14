شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات: سجن 94 مخالفا 1440 يوماً وتغريمهم 5 ملايين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (منى)

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد القرارات الإدارية الصادرة من اللجان الإدارية الموسمية بمداخل مكة المكرمة بلغ 101 قرار إداري تم إصدارها بحق المخالفين لتعليمات الحج من 1/‏‏11/‏‏1440 حتى 10/‏‏12/‏‏1440، وبلغ مجموع الغرامات المالية الصادرة بحق المخالفين 5.050.000 ريال، كما تم إصدار عقوبة السجن لمدة مجموعها 1440 يوماً بحق المخالفين.

واشتملت القرارات الإدارية المطالبة بمصادرة 14 مركبة استخدمت في نقل الأشخاص المتوجهين لأداء فريضة الحج بدون تصريح، وبلغ عدد الناقلين والمساهمين المخالفين المدانين 94 مخالفا تم التشهير بهم، كما بلغ عدد الركاب المنقولين الذين لا يحملون تصاريح حج نظامية 493 مخالفا، فيما بلغ عدد الوافدين المستحقين لعقوبة الترحيل 19 مخالفا.

‏يذكر أن اللجان الإدارية الموسمية التابعة للمديرية العامة للجوازات في مراكز مداخل مكة المكرمة قامت بالعمل على مدار الساعة لتطبيق العقوبات الفورية بحق المخالفين، وأن العقوبة النظامية المقررة بحق كل من ينقل حجاج بدون تصاريح حج نظامية تتضمن: السجن 15 يوماً في المرة الأولى، وشهرين في المرة الثانية، و6 أشهر في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج، غرامة مالية 10000 ريال في المرة الأولى، و25000 ريال في المرة الثانية، و50000 ريال في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج، ترحيل الناقل إذا كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدة المحددة نظاماً، المطالبة قضائياً بمصادرة المركبة المستخدمة، إذا كانت عائدة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة، التشهير بالمخالف.