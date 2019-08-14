شكرا لقرائتكم خبر عن 4 وجهات سياحية تخطف الأنظار بمصيف العرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الزيادي (الطائف)

ما بين زخات المطر وأهازيج فرحة العيد، احتضن مصيف العرب -محافظة الطائف- فعاليات استثنائية يشهدها موسم الطائف من خلال 4 وجهات سياحية، امتزجت فيما بينها لتجعل الطائف محط الأنظار لتعيد مكانتها السياحية التي تليق بها. وتتواصل فعاليات موسم الطائف وتستقبل زوارها في 4 مواقع «سوق الخليج 365»، ومهرجان ولي العهد للهجن بحديقة الملك فيصل، وقرية ورد وسادة البيد في الشفا، والهدا من خلال عدد من الفعاليات. وشهد مصيف العرب أمس، أمطاراً متوسطة إلى غزيرة تركزت على منطقتي الشفا، والهدا، وأطراف المحافظة، لتلطف الأجواء وتستقطب المتنزهين الراغبين بالاستمتاع بالأجواء الساحرة، وسط فرحة عيد غامرة أضافت للمدينة رونقاً جمالياً مع تقاطر زخات المطر.

في حين أوقفت الجهات الأمنية أمس (الإثنين) طريق عقبة الهدا بالطائف احترازياً أمام حركة السيارات السالكة للطريق صعوداً ونزولاً، وذلك بعد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على الهدا، تسببت في سقوط بعض الصخور.