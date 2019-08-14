جدة: إحباط تهريب 362 ذبيحة فاسدة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أحبطت أمانة جدة بالتعاون مع إداراتها المختصة، 362 ذبيحة فاسدة في خمس نقاط تفتيش عبر المنافذ. وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية محمد بن إبراهيم الزهراني أن هذه الجهود الرقابية تأتي ضمن سعي أمانة محافظة جدة لضمان أمن وسلامة الغذاء وضبط تهريب لحوم الأضاحي قبل بيعها على المحلات التجارية والمطاعم، منوها باحتجاز 68 مركبة تقل تلك المذبوحات بطرق مخالفة وتفتقر لاشتراطات الحفظ والتخزين، إضافة إلى إزالة 154 من الحظائر المخالفة، ورصد عدد من المسالخ والملاحم وصل إلى 164.

أحبطت أمانة جدة بالتعاون مع إداراتها المختصة، 362 ذبيحة فاسدة في خمس نقاط تفتيش عبر المنافذ. وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية محمد بن إبراهيم الزهراني أن هذه الجهود الرقابية تأتي ضمن سعي أمانة محافظة جدة لضمان أمن وسلامة الغذاء وضبط تهريب لحوم الأضاحي قبل بيعها على المحلات التجارية والمطاعم، منوها باحتجاز 68 مركبة تقل تلك المذبوحات بطرق مخالفة وتفتقر لاشتراطات الحفظ والتخزين، إضافة إلى إزالة 154 من الحظائر المخالفة، ورصد عدد من المسالخ والملاحم وصل إلى 164.

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