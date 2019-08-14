شكرا لقرائتكم خبر عن رجال «الحدود» يُحبطون تهريب نصف طن حشيش والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الصقير(جدة) aasugair @ أحبط رجال حرس الحدود في جازان، محاولة تهريب 527.900 كيلو غرام من مادة الحشيش المخدر. أحبط رجال حرس الحدود في جازان، محاولة تهريب 527.900 كيلو غرام من مادة الحشيش المخدر. وبحسب المتحدث باسم حرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، فإن الدوريات البحرية بجازان رصدت هدفاً بحرياً أثناء محاولته تجاوز خط الحدود لمسؤوليات قطاع فرسان بالمنطقة، وتمت محاصرة القارب والقبض على شخصين يمنيين وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على ما مجموعه 527.900 كيلوغرام. وبين القريني لـ«الخليج 365» أنه تمت المباشرة وجرى استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رجال «الحدود» يُحبطون تهريب نصف طن حشيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.