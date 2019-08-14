السعودية | هذه أسباب نجاح "مركز التواصل الحكومي" في موسم الحج

شكرا لقرائتكم هذه أسباب نجاح "مركز التواصل الحكومي" في موسم الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حصد "مركز التواصل الحكومي" السعودي جائزة إمارة منطقة مكة المكرمة للإعلام الجديد لأفضل فيلم قصير في حج هذا العام.

المغلوث يتسلم الجائزة من الأمير خالد الفيصل

وأعرب الدكتور عبدالله المغلوث، مدير المركز، عن سعادته بهذه الجائزة مقدماً الشكر للأمير خالد الفيصل للاهتمام بالإعلام والإعلاميين وكذلك شكر وزير الإعلام تركي الشبانة على الدعم والتشجيع.

وأكد المغلوث في حديث لـ"العربية.نت" أن المركز يتمتع بإمكانيات فنية وبشرية كبيرة سخرها للعمل في موسم الحج لإبراز جهود المملكة للعالم أجمع.

شعار مركز التواصل الحكومي

وبيّن أن فريق المركز يعمل على مدار الساعة، وهو يضم 118 شاب وشابة من السعودية لديهم شغف بالعمل بالإعلامي ويعملون بروح عالية.

وعزا أسباب نجاح المركز إلى الاستعداد والتخطيط المسبق، مضيفاً: "بدأ عمل المركز منذ وقت مبكر قبل موسم الحج، حيث تم التنسيق المسبق مع عدد من الجهات مثل برنامج ضيوف خادم الحرمين ومبادرة طريق مكة من قبل وصول الحجاج. الاستعداد لصناعة المواد وابتكار الأفكار كان مبكراً. هذا الاستعداد يعتبر أمراً مهماً وهو سبب النجاح".

كما أوضح المغلوث أن المركز العمل رسم خطة واستراتيجية للعمل تم عرضها على وزير الإعلام الذي دعمها وشجعها.

عبدالله المغلوث

"حج ميديا"

وشرح أن المركز يعتمد على المواد التي يصنعها الطاقم التحريري والفني الخاص به، وأشار بيده إلى طاقم عمل المركز قائلاً: "هؤلاء الشباب خلية نحل يعملون كما ترون دون كلل أو ملل".

ولفت في ثنايا حديثه إلى أن "مركز التواصل الحكومي" لديه قسم يسمى "حج ميديا" يخاطب الجمهور بـ5 لغات هي العربية والإنكليزية والفرنسية والأوردو والمالاوي. ولهذه المنصة موقع خاص اسمه "بوابة الحج الإعلامية".

مركز التواصل الحكومي

وتابع: "كل ما تنشره الجهات الحكومية عن الحج نضعه في هذه البوابة، ونعيد صياغته ونطوره".

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كما أبان المغلوث أن الموقع يضم قسم خاص بخدمات الصحفيين ويقدم خدمة للصحفيين والمؤسسات الإعلامية عبر إتاحة صور وفيديوهات بجودة عالية لهم بمجرد الاشتراك في هذه الخدمة.

40 جهة حكومية

واعتبر المغلوث أن المركز يتميز بوجود تنسيق عالٍ بينه وبين كافة الجهات الحكومية، مضيفاً: "قبل وصولنا إلى جدة كان هنالك اجتماع بين الزملاء مع 40 جهة حكومية لضمان التنسيق والترتيب وأيضاً وضع خطة متكاملة وشاملة ومتناغمة مع بعض في العمل".

وتابع: "اليوم أصبح لدينا هوية موحدة قام بتصميمها كفاءات في مركز التواصل الحكومي وهي امتداد لهوية العام الماضي، ولدينا قسم تصميم على أعلى مستوى".

وعند سؤاله عن نوعية المواد والقصص التي يحرص عليها محرري مركز التواصل أجاب المغلوث: "في الحقيقة لدينا أكثر من مسار أهمها إبراز جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن قيادة وشعباً، الأمر الآخر إبراز وإيصال هذا الجهد إعلامياً لجميع دول العالم، ولدينا فيديوهات يتم إنتاجها يومياً بـ13 لغة، ونبثها في جميع المنصات المتاحة".

مركز التواصل الحكومي

وشدد المغلوث على أن المركز لا يألو جهده في تقديم الخدمات لوسائل الإعلام والصحفيين الأجانب وكذلك المشاهير من خلال ربطهم بمنظومة الإعلام المناسبة لهم.

فيلم الشرطية "نائلة"

وفي هذا السياق، لم يكن مستغرباً فوز فيلم الشرطية النيوزيلندية الذي بثه مركز التواصل الحكومي بجائزة. وأظهر هذا الفيلم الشرطية نائلة حسن التي اشتهرت بخطابها الذي عبرت فيه عن التضامن مع ضحايا الهجوم الإرهابي الذي طال مسجدي نيوزيلندا.

هذا الفيديو كان نموذجا في مستوى التأثير الإعلامي حيث تم تناقله على نطاق واسع، وحقق في أقل من 40 ساعة أكثر من مليون مشاهدة، وأكثر من 6 مليون انطباع وحاز 7600 إعادة تغريد وما يزيد عن 7000 إعجاب و310 رد وتعليق.

مركز التواصل الحكومي

وتعدى التأثير والتفاعل مع الفيديو السعودية ووصل إلى عدد من الدول مثل الإمارات والكويت ومصر واليمن والبحرين وسيريلانكا وباكستان.

وكذلك تم تداوله في عدد من الصحف المحلية والإقليمية الناطقة بالعربية والإنكليزية.

وبثت عدد من الجهات الحكومية السعودية الفيديو عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي مثل وزارة الخارجية والسفارة السعودية بسنغافورة و"سلام للتواصل الحضاري"، عدا عن مجموعة من المسؤولين الذين تفاعلوا مع الفيديو. وكذلك أثار فيديو "نائلة" اهتمام عدد من القنوات التلفزيونية لعرضه.

ولقي الفيديو إشادة واسعة من بعض الحسابات المؤثرة في مواقع التواصل وتم اعتباره "فيديو الموسم". كما كان الفيديو مادة مثيرة للإعجاب في مجموعات الـ"واتساب" التي تناقلته أيضاً.