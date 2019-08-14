- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
نجح رجال "حرس حدود جازان" في إحباط محاولة تهريب أكثر من نصف طن حشيش مخدر، وتم في حينه المباشرة باستكمال كل الإجراءات الأمنية للمتهمين والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.
وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، بأنه وفي إطار ما يقوم به رجال حرس الحدود من متابعة ورصد لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر الحدود البرية والبحرية للمملكة، فقد رصدت الدوريات البحرية بمنطقة جازان- بعد توفيق الله تعالى- هدفًا بحريًا أثناء محاولته تجاوز خط الحدود لمسؤوليات قطاع فرسان.
وأضاف: تم محاصرته ما أسفر عن القبض على القارب، والذي اتضح أن على متنه شخصين يمنيِي الجنسية، وبتفتيشهما وتفتيش القارب عثر بحوزتهما على ما مجموعه (٩٠٠, ٥٢٧) خمسمائة وسبعة وعشرون كيلو جرامًا وتسعمائة جرام من مادة الحشيش المخدر.
وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن رجال حرس الحدود سيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفة، التي تستهدف النيل من أبنائه، وسيتصدون بعون الله وتوفيقه لكل محاولات تجاوز خط الحدود بكل حزم وقوة، والله ولي التوفيق.
14 أغسطس 2019 - 13 ذو الحجة 1440 01:14 AM
على متن قارب أثناء محاولته تجاوز مسؤوليات قطاع فرسان"حرس حدود جازان" يُحبط محاولة تهريب أكثر من نصف طن حشيش مخدر
نجح رجال "حرس حدود جازان" في إحباط محاولة تهريب أكثر من نصف طن حشيش مخدر، وتم في حينه المباشرة باستكمال كل الإجراءات الأمنية للمتهمين والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.
وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، بأنه وفي إطار ما يقوم به رجال حرس الحدود من متابعة ورصد لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر الحدود البرية والبحرية للمملكة، فقد رصدت الدوريات البحرية بمنطقة جازان- بعد توفيق الله تعالى- هدفًا بحريًا أثناء محاولته تجاوز خط الحدود لمسؤوليات قطاع فرسان.
وأضاف: تم محاصرته ما أسفر عن القبض على القارب، والذي اتضح أن على متنه شخصين يمنيِي الجنسية، وبتفتيشهما وتفتيش القارب عثر بحوزتهما على ما مجموعه (٩٠٠, ٥٢٧) خمسمائة وسبعة وعشرون كيلو جرامًا وتسعمائة جرام من مادة الحشيش المخدر.
وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن رجال حرس الحدود سيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفة، التي تستهدف النيل من أبنائه، وسيتصدون بعون الله وتوفيقه لكل محاولات تجاوز خط الحدود بكل حزم وقوة، والله ولي التوفيق.
، "حرس حدود جازان" يُحبط محاولة تهريب أكثر من نصف طن حشيش مخدر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "حرس حدود جازان" يُحبط محاولة تهريب أكثر من نصف طن حشيش مخدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.