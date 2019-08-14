“علاء الدين” يظهر في “موسم الطائف”.. ما يفعل هناك؟

أوضحت مصادر أن سينما الطائف بحلتها الجديدة ستكون انطلاقتها مختلفة تماماً عن التي كانت عليه قبل 40 عاماً، إذ سيتم عرض ثلاثة أفلام أمريكية تم إنتاجها هذا العام، أولها فيلم «علاء الدين»، وهو فيلم رومانسي خيالي موسيقي أمريكي تم تصويره في الأردن، من إخراج غاي ريتش، وبطولة مينا مسعود، ونعومي سكون، وويل سميث، ومروان كنزاري، وغيرهم. وقصة الفيلم مبنية على نفس أحداث فيلم علاء الدين ١٩٩٢، من إنتاج «ديزني»، وانقسم النقاد بشأنه في أمريكا بسبب إخراج ريتشي والصور المنشأة بالحاسوب، بالإضافه لشخصية جعفر وتصويره. الفيلمين الآخرين هما «حكاية لعبة 4»، وهما فيلمان أمريكيان متحركان حاسوبياً يمثلان الجزء الرابع من سلسلة «حكاية لعبة»، من إخراج جوش كولي.

وتقع أحداث القصة بعد أن أصبح كلاً من وودي وفريقه ضمن ألعاب الطفلة بوني، وصدرا في الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو ٢٠١٩، وحققا إيرادات بلغت ٦٥,٩ مليون دولار. يذكر أن دور السينما كانت تنتشر في عدد من أحياء الطائف ومراكزها الفنية والثقافية، أبرزها قاعات نادي الضباط بالجيش في مبنى القشلة، والبعثة البريطانية للتدريب، وعثمان عوض السوداني بحي السلامة، والجبلول بحي الشرقية، وأبو راس بحي اليمانية، والششة بحي السليمانية، وبن مرعي بحي الشرقية، وأبو الروس بالردف، وأحمد بن حمدي بحي الشرقية، والجمجوم بمسبح عكاظ، وبن جماح بحي العزيزية، ومدارس الجيش بحي قروى، ونادي عكاظ بحي الشرقية، وقاعة سينما الشهري بحي الشرقية. وستكون أول دار سينما في الطائف خلال ليالي الموسم مكشوفة لتلاطف النسائم العليلة، حيث تم تخصيص 350 كرسي للحضور، فيما تم تخصيص دار سينما آخر في إحدى المولات التجارية بالطائف، وحُددت أسعار تذاكر الدخول لسينما حديقة الملك عبدالله بـ50 ريالاً.