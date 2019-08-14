“مدني جازان”: العثور على آخر مفقودي وادي لجب متوفَّى -صور

عثرت فِرق الدفاع المدني اليوم على جثمان مفقود وادي لجب، وذلك بعد فقدانه، وإنقاذ خمسة من رفقائه يوم أمس. وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى عبدالله القحطاني، أنه مع استمرار أعمال البحث عن الشخص الثاني المفقود في سيل وادي لجب بمحافظة الريث تمكنت فِرق الدفاع المدني، بمشاركة المواطنين، اليوم من العثور عليه بين صخور في مجرى الوادي على بُعد ثمانية كلم من موقع سقوطه، وهو متوفَّى، وتم نقله لمستشفى الريث العام.

وكان متطوع، يدعى (فيصل الريثي)، قد كشف لـ”سبق” تفاصيل الحادثة، وكان يتم البحث عن آخر المفقودين، وهو شاب من ستة آخرين، فُقدوا في وادي لجب بمنطقة جازان أمس، وذكر أنه بعدما عُثر على المفقود الأخير وضعوا في موقعه أشجارًا، وأوقدوا نارًا لحمايته، إلا أن السيول دهمت الوادي وهو لا يزال بداخله، قبل أن يتم انتشاله بعد وقوعه في موقع وعر للغاية؛، وقد لا تتم عملية الإنقاذ إلا عبر مروحية، حسبما أوضح (الريثي). وقال الريثي إن الجهات المعنية كانت تواصل البحث عن الغريق المفقود في وادي لجب، وتوقع حينها أن تكون الجثة قد جُرفت لموقع أبعد. وبيّن أن المفقود من الأحساء، وقد كان في نزهة بالجبل مع الآخرين.