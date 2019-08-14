الترفيه تطلق ثلاثة أيام من المتعة والحماس عبر ماراثون الألوان

تقدم الهيئة العامة للترفيه ضمن “موسم الطائف” فعالية “ماراثون الألوان”، وذلك على مدى ثلاثة أيام في الفترة من 15 إلى 17 أغسطس الجاري، على طريق الهدا – الطائف، يشهد من خلاله احتفالًا رياضيَّا وفنيًّا حافلًا بالتنوع، وسباقات التنافسية للجري، إلى جانب الاستمتاع بتراشق الألوان. وينطلق الماراثون من الساعة الرابعة عصرًا كل يوم بعدة مسارات يبدأها في اليوم الأول “مسار العائلة” الذي يمتد لمسافة 4 كيلومترات لمدة 4 ساعات، واليوم الثاني “مسار الهواة” ويمتد لمسافة 8 كيلومترات لمدة ساعتين، واليوم الثالث والأخير “مسار المحترفين”، ويمتد لمسافة 21 كيلومترًا لمدة 6 ساعات. كما تنقسم المشاركات في المسارات وفقًا لاختلاف الفئات العمرية لكل سباق، حيث يشترط أن يكون عمر المشارك في “فئة المحترفين” 17 عامًا وما فوق، وفي “فئة الهواة” 15 عامًا وما فوق، فيما يشترط أن يكون الأطفال برفقة ذويهم للمشاركة في سباق 4 كيلومترات، كما يسمح لذوي الإعاقة الحركية المشاركة على كراسي متحركة في مسار 4 كيلومترات.

وتصاحب المسارات فعاليات جانبية حيث يتبادل المتسابقون بطريقة مشوّقة للعب بالألوان، بالإضافة إلى عروض الطبول والموسيقى، كما يتوّج الماراثون طيلة الأيام الثلاثة، الفائزين بميدالية الفوز وشهادات المشاركة في الماراثون، بالإضافة إلى جوائز قيّمة. ولا تتوقف مفاجآت الماراثون عند سباقات المسارات فقط، إذ تنطلق العديد من العروض والأنشطة الممتعة للفرد والعائلة من فعاليات ترفيهية متنوعة تشمل عربات الطعام الترفيهية وتشكيلة من العروض الحيّة، إضافة إلى تقديم عروض الألعاب النارية المبهرة لتعزيز الروح الإيجابية والشعور بالسعادة.

وتأتي إقامة ماراثون الألوان في إطار اهتمام الهيئة العامة للترفيه بتنظيم مسابقات رياضية ممتعة لجعل الرياضة أسلوبًا متكاملًا للحياة، وإيجاد نوع من المنافسة الترفيهية لتفعيل الدور المجتمعي والتوعوي لكل فئات المجتمع. وستتواصل عملية تسجيل المشتركين الراغبين في المشاركة بماراثون الألوان عبر الرابط التالي taifmarathon.com، ولمعرفة كل تفاصيل الفعاليات والحفلات يمكن تحميل تطبيق عيشها وزيارة الموقع الرسمي https://enjoy.sa. أو عبر متابعة حسابات عيشها أو متابعة حسابات “عيشها” عبر مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر وإنستجرام وفيسبوك @enjoy_saudi.