شاهد.. قوس قزح يعانق سماء صفاة بني سعد

زيّنت ألوان قوس قزح، وهي تظهر بشكلها المنحني، سماء قرية الصفاة ‫بني سعد جنوب ‫الطائف، في صورة التقطتها عدسة عواض الخديدي، وعكست ألوان الطيف منظرًا جماليًّا يأسر القلوب ويفوق الخيال، جعلت السكان يخرجون ويشاهدونها بعد أن تشكلت بشكل رائع.

يأتي ذلك عقب هطول الأمطار، أمس الاثنين، وتراوحت بين الخفيفة والمتوسطة إلى الغزيرة، على أجزاء متفرقة من محافظة الطائف، وبعض المراكز الإدارية التابعة لها ومنها مركز بني جنوب الطائف، والتي حولت قرى بني سعد لسيول وشلالات.