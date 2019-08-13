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2019-08-13 فيديو.. رجل أمن يحمل حاجًّا مُسنًّا على ظهره بعد أن أنهكه التعب متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة Advertisements في مشهد مؤثر يجسد تضحيات رجال الأمن في خدمة ضيوف الرحمن، أظهر مقطع فيديو رجل أمن يحمل حاجًّا من المسنين ليؤدي المناسك. وظهر رجل الأمن وهو يحمل الحاج المسن بعد أن أنهكه التعب ولم يعد قادرًا على المشي، في مشهد مؤثر يعكس ما يقوم به رجال الأمن من تضحيات للتخفيف على ضيوف الرحمن.









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