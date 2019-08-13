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فيديو.. هكذا ودع رجال الأمن حجاج بيت الله الحرام
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أظهر مقطع فيديو اصطفاف رجال الأمن في وداع ضيوف الرحمن من الحجاج، بعد إتمام مناسكهم بكل سهولة ويسر، في ظل منظومة متكاملة من الخدمات وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين.
وظهر خلال المقطع، وداع رجال الأمن لضيوف الرحمن، ومبادرة البعض منهم بالسلام على ضيوف الرحمن، في مشهد مهيب يعكس تضحيات رجال الأمن في خدمة الحجاج.
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