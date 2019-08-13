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2019-08-13 فيديو.. شهداؤنا فخرنا وعنوان حجنا متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو وعلقت عليه بعنوان “شهداؤنا.. فخرنا.. وعنوان حجنا”، تضمن شهادات لأسر وذوي الشهداء ممن أدوا مناسك الحج لهذا العام. Advertisements وأكد ذوو الشهداء على فخرهم واعتزازهم بأبنائهم الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن الدين وتراب هذا الوطن الطاهر.









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