وزير التعليم يشكر “الكشّافة”: فخورٌ بما قدمتموه في موسم الحج.. شرّفتم وطنكم

وجه الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم، الشكر للكشافة السعودية على ما قدموه خلال موسم الحج.

وكتب على “تويتر”: “زملائي وأبنائي الكشافة السعودية، فخورٌ بما قدمتموه في حج1440 ، كنتم عند مستوى المسؤولية في خدمة ضيوف الرحمن، وشرّفتم وطنكم الكريم كما أنتم دائماً.. شكراً لكم”.

ونشر الوزير صورا من جهود “الكشّافة” في الحج، وهم يرشدون ضيوف الرحمن ويقدمون المساعدة بأيديهم.

وساهم 7 آلاف كشاف على مستوى المملكة في أعمال حج هذا العام، وخدمة لضيوف الرحمن من خلال الإرشاد، بعد أن أنهوا استعداداتهم لموسم حج هذا العام 1440 هـ، منهم 4 آلاف كشاف بذلوا العطاء لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، و3000 كشاف بالمدينة المنورة والمنافذ.

كما أرشد الكشافة المشاركون في خدمة ضيوف الرحمن 31205 حجاج من مختلف الجنسيات، حيث تم إيصال 2629 حاجًا إلى مقار حملاتهم, فيما تم إرشاد 28576 حاجًا بالتوجيه والشرح، كما بلغ عدد الطلعات التي قام بها أفراد الكشافة 1049 طلعة.