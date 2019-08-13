شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة: سخاء القيادة أسهم في تميز موسم الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة)

أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أن ما تحقق من تميز لحج هذا العام لم يأتى إلا ببذل وسخاء القيادة السعودية لخدمة وفود الحجيج ، وتسخير كافة إمكانات الدولة لراحة ضيوف الله في بيته ومسجد رسوله عليه السلام، ورفع باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الباحة، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ .

وقال أمير الباحة: إن ما تحقق من نجاح لموسم حج هذا العام كان بفضل الله تعالى، ثم بما قدمته الحكومة الرشيدة - أيدها الله - من جهود وخدمات نوعية ومشاريع عملاقة، كانت سببًا - بعد توفيق الله - في التيسير على حجاج بيت الله الحرام في أداء مناسكهم بيسر وسهولة وسط أجواء إيمانية.

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منوها بالجهود الكبيرة التي بذلتها لجان الحج بتوجيهات ومتابعة وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا وأمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج العليا و ماقام به رجال الأمن كافة في مختلف القطاعات والفرق الإسعافية والكشفية المشاركة في موسم الحج التي أسهمت في توفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام.

مشيدا بالأداء والتنظيم الكبير بين الأجهزة المشاركة كافة والتي ترجمت توجيهات القيادة الحكيمة التي تحرص دائما على خدمة وراحة ضيوف الرحمن.

وسأل المولى عزَّ وجلَّ أن يحفظ لهذه البلاد قائدها خادم الحرمين الشريفين، وأن يجزل له الأجر والمثوبة على ما يقدمه للمسلمين من خدمات خيّرة، وأعمال جليلة، وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها.