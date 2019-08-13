شكرا لقرائتكم خبر عن رحيمي لـ«الخليج 365»: 18 ألف تأشيرة موسمية و4 جامعات للإشراف على نسك الحجيج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - متعب العواد (المشاعر المقدسة) كشف رئيس لجنة الأعمال الموسمية في مشروع المملكة الخاص بتنفيذ نسك الحجاج المستشار أحمد رحيمي، عن إصدار 18 ألف تأشيرة عمل موسمية لاستقطاب الأطباء البيطريين والجزارين لتنفيذ نسك الحجاج . وأوضح أن المشروع خصص 800 من الطلاب والمختصين الشرعيين لتقييم أضاحي الحجاج قبل إتمام النسك، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الشرعية. وأشار رحيمي إلى إبرم اتفاقية مع عدد من الجامعات في المملكة، منها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة أم القرى، والجامعة الاسلامية، وجامعة الملك سعود، ومعهد دار الحديث، للمشاركة في حج عام 1440هـ ومتابعة الأضاحي في مواقع تشغيل المشروع.



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