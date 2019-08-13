شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل: نجاحات السعودية في مواسم الحج وضعت بصمة تنظيمية عالمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بندر الغضوري (حائل) @bandar_alanzii

رفع أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، باسمه واسم أهالي المنطقة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بمناسبة نجاح الجهود التنظيمية لموسم حج هذا العام 1440هـ، التي تعكس حجم الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأشاد الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز في تصريح صحفي بهذه المناسبة، بسلاسة وسهولة تنقل حجاج بيت الله الحرام من خلال وسائل النقل المختلفة وتوفر جميع الخدمات الصحية والبلدية والأمنية والمرورية والإسعافية والإرشادية على مدار الساعة لخدمة الحجاج، والتي توجت بنجاح خطط الحج وتسجيل معدلات قياسية في حسن التنظيم وإدارة الحشود، حامداً الله على ما تحقق للوطن وقيادته الحكيمة وأبنائه المخلصين من تميز وإشادات كبيرة من حجاج بيت الله الحرام، ومن كافة من تابع وشاهد عبر القنوات التلفزيونية من بداية مناسك الحج حسن التنظيم والتكامل بين مختلف الجهات الخدمية والأمنية، التي أكدت وبصورة جلية أن المملكة عنواناً كبيراً لخدمة الإسلام والمسلمين.

وأكد أمير حائل أن المملكة من خلال النجاحات التي حققتها خلال مواسم الحج، وضعت لها بصمة تنظيمية رائدة على مستوى العالم في إدارة وخدمة ما يقارب من مليوني وخمسمائة ألف حاج في وقت وجيز ومكان محدد وبمستوى عالٍ، وانعكس ذلك على جموع الحجيج من خلال ما عبروا به عبر القنوات عن رضاهم وشكرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين على الجهود المبذولة لخدمة وراحة ضيوف الرحمن، داعيا الله أن يتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم، وأن يحفظ هذه البلاد وقيادتها وشعبها ويديم عليها الأمن والاستقرار.