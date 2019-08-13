شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف: توجيهات القيادة مكَّنت ضيوف الرحمن من أداء نسكهم بيسر وطمأنينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

رفع أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440هـ.

وأعرب باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الجوف، عن الشكر لخادم الحرمين الشريفين على الجهود التي بذلها والقيادة الحكيمة والإشراف المباشر التي كانت بعد توفيق الله سبباً لنجاح خطط حج هذا العام.

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وأشاد الأمير فيصل بن نواف بالجهود التي تبذلها أجهزة الدولة المعنية لحجاج بيت الله الحرام، وفق توجيهاته الكريمة التي كانت محط أنظار الجميع وإعجابهم، مما مكَّن حجاج بيت الله الحرام أداء نسكهم بكل يسر وطمأنينة، وهو ما يشهده ضيوف الرحمن في كل عامٍ من تطورٍ وتحسن في منظومة الخدمات المقدمة لهم، من خلال توظيف جميع أجهزة الدولة لخدمة ضيوف الرحمن.

كما رفع أمير الجوف التهنئة والتبريكات لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440هـ، الذي تحقق بفضل الله ثم بفضل التوجيهات السديدة والقيادة الحكيمة من قبل خادم الحرمين الشريفين، وجهود ومتابعة ولي العهد، والعاملين في لجان الحج والجهات المعنية من مدنيين وعسكريين ومتطوعين ومتطوعات من أبناء هذا الوطن المعطاء.

وأعرب أمير منطقة الجوف عن اعتزاز الجميع بما شاهدوه ولمسوه من تطورٍ في مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مختلف المواقع، الأمر الذي لاقى استحسان حجاج بيت الله الحرام من مختلف بلدان العالم ولله الحمد، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يعينهما ويجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه لخدمة الحرمين الشريفين وزوارهما، وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها.