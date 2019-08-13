شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك: نجاح موسم الحج يؤكد حرص القيادة على خدمة الإسلام والمسلمين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)

رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز, وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1440هـ.

وقال الأمير فهد بن سلطان في برقية بعثها لخادم الحرمين: «يُشرفني باسمي ونيابة عن كافة أهالي منطقة تبوك، أن أرفع إلى مقامكم الكريم أصدق التهاني بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1440هـ، وما تحقق من تميز في تنفيذ كافة الخطط المعدة بهذه المناسبة المباركة، والتي كان لها الأثر الكبير في أن يؤدي حجاج بيت الله الحرام نسكهم في خشوع ويسر وسهولة، وهو ما يُجسِّد حرصكم واهتمامكم وإشرافكم على كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين، وما وفرته الدولة بقيادتكم الحكيمة من خدمات ومشاريع جديدة في المشاعر المقدسة، وما سخرته من إمكانيات وجندته من طاقات بشرية وتقنية لتقديم أرقى الخدمات لوفود الرحمن وتوفير الرعاية الشاملة, لتؤكد رؤيتكم الصائبة في تقديم أفضل الخدمات للحجاج والزوار والمعتمرين ، سائلاً المولى القدير أن يمدكم بعونه وتوفيقه لمواصلة العطاء لخدمة دينكم وأمتكم».

كما بعث أمير تبوك برقية تهنئة إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جاء فيها: «إن ما تحقق من تميز في تنفيذ كافة الخطط المعدة لنجاح موسم حج هذا العام يجسد حرص خادم الحرمين الشريفين وحرصكم الكريم على كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين، سائلاً المولى القدير أن يمدكم بعونه وتوفيقه سنداً وعضداً لخادم الحرمين الشريفين لخدمة الدين ورفعة وعز الوطن».

كما بعث برقية تهنئة لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا, ولمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، سائلاً المولى القدير أن يديم على وطننا عزه واستقراره ويحفظه من كيد الحاسدين والعابثين.