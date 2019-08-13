شكرا لقرائتكم خبر عن 101 قراراً إدارياً بحق مخالفي تعليمات الحج.. وأعلى الغرامات 140 ألفاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (المشاعر المقدسة)

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن عدد القرارات الإدارية الصادرة من اللجان الموسمية في مداخل مكة المكرمة بلغت (101) قراراً إدارياً، تم إصدارها بحق المخالفين لتعليمات الحج من تاريخ 1 / 11 / 1440هـ وحتى تاريخ 10 / 12 / 1440هـ، فيما بلغ مجموع الغرامات المالية الصادرة بحق المخالفين (5.050.000) ريال، كما تم إصدار عقوبة السجن لمدة مجموعها (1440) يوماً بحق المخالفين.

واشتملت القرارات الإدارية على المطالبة بمصادرة (14) مركبة استُخدمت لنقل المتوجهين لأداء الحج بدون تصريح، وبلغ عدد الناقلين والمساهمين المخالفين المدانين (94) مخالفاً تم التشهير بهم، كما بلغ عدد الركاب المنقولين الذين لايحملون تصارح حج نظامية (493) مخالفاً، وعدد الوافدين المستحقين لعقوبة الترحيل (19) مخالفاً.

‏يُذكر أن اللجان الإدارية الموسمية التابعة للمديرية العامة للجوازات في مراكز مداخل مكة المكرمة قامت بالعمل على مدار الساعة لتطبيق العقوبات الفورية بحق المخالفين، وأن العقوبة النظامية المقررة بحق كل من ينقل حجاج بدون تصاريح حج نظامية تتضمن الآتي:

1 - السجن (15) يوماً في المرة الأولى، وشهرين في المرة الثانية، و(6) أشهر في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج.

2 - غرامة مالية (10000) ريال في المرة الأولى، و(25000) ريال في المرة الثانية، و(50000) ريال في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج.

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3 - ترحيل الناقل إذا كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدة المحددة نظاماً.

4 - المطالبة قضائياً بمصادرة المركبة المستخدمة إذا كانت عائدة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة.

5 - التشهير بالمخالف.

هذا وعلمت "الخليج 365" أن اكبر المخالفات كانت ضد مواطن وبلغت 140 ألف ريال والسجن 15 يوماً، فيما كان الحكم بسجن مواطن 60 يوماً هو الأعلى، وشملت العقوبات 19 مقيماً.

وكان عدد مكاتب الحج الوهمية التي تم ضبطها 288 مكتباً وهمياً، والمعادون الذين لا يحملون تصاريح حج رسمية 40.352 شخصاً، والمركبات المعادة لمخالفتها لأنظمة الحج 244.485 مركبة، كما تم الشروع في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق عدد من المخالفين البالغ عددهم 7.027 مقيماً تم أخذ بصماتهم تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وتطبيق أنظمة مخالفة الحج، كما تم الشروع في تطبيق النظام على 130 ناقلاً قاموا بنقل الحجاج بطريقة غير رسمية، فيما تم إعادة 533.006 محرمين من داخل العاصمة المقدسة.