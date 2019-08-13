شكرا لقرائتكم استبيان لمعرفة رضا زائرات المسجد الحرام عن الخدمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مكة المكرمة – "الحياة" | منذ 7 ساعات في 13 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 13 أغسطس 2019 / 17:48

أطلقت وحدة التخطيط والتطوير والجودة في المسجد الحرام استبياناً يهدف إلى مدى قياس رضا قاصدات بيت الله الحرام، بما تتضمنه من خدمات مقدمة وبرامج ومبادرات متنوعة.



وأوضحت مديرة الإدارة العامة النسائية منيرة الجميعي، أن استبيان "رضاكِ يهمنا" يهدف إلى قياس مدى رضا زائرات بيت الله عن الخدمات والبرامج النسائية المقدمة من جميع الإدارات والوحدات التابعة للإدارة العامة النسائية، بهدف تطوير وتحسين البرامج والخدمات، من خلال دراسة ملاحظاتهن ومقترحاتهن، والعمل على تطوير الآليات المستخدمة حيث توزع الاستبانة بلغات عدة من خلال أجهزة "التابلت" التي قدمت للقاصدات، اللواتي بدورهن أجبن عن الأسئلة المطروحة.

ووزعت الاستبانة ورقياً من طريق مقابلات مباشرة مع القاصدات في معرض التوجيه والإرشاد النسائي.

وأشارت إلى أن الاستبيان تضمن محاور عدة، تمثلت في مدى الرضا العام عن الخدمات، والبرامج النسائية المقدمة وأداء الموظفات وتعاونهن، ومدى توفر ماء زمزم المبرد وغير المبرد في جميع مواقع الحرم، ومستوى النظافة في المصليات والمرافق النسائية.