امرأة تعترف بقتل متقاعد والحصول على معاشه 24 عاما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين

اعترفت امرأة أمس أمام محكمة مدينة ماجدبورج الألمانية بقتل متقاعد والحصول على معاشه لسنوات عديدة.

وأوضحت المتهمة (62 عاما) أنها قتلت الرجل دفاعا عن النفس بعدما حاول الاعتداء عليها جنسيا.

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وذكرت المتهمة أنها هاجمت وقتلت الرجل الذي كان جارها وتتولى رعايته على مدار سنوات، بسكين وفأس، مضيفة أن الواقعة حدثت قبل 24 عاما.

ويوجه الادعاء العام الألماني للمرأة تهمة ضرب أفضى إلى موت. والنقطة الفاصلة في التقييم القضائي للقضية هي تحديد وقت وقوع الجريمة، حيث ترجح الدعوى أنه تم ارتكاب الجريمة في 2001، عندما كان يبلغ الضحية من العمر 81 عاما، بينما تدعي المتهمة أنها ارتكبت الجريمة عام 1995، مما يعني أن الجريمة سقطت بالتقادم.

وعقب وفاة الرجل، حصلت المتهمة على معاش الرجل على مدار سنوات. وتقدر الدعوى أن المرأة حصلت على 105 آلاف يورو خلال الفترة من مارس 2004 حتى سبتمبر 2015 على الأقل.