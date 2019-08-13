بريطانيا تسجل أعلى ارتفاع للأجور منذ 2008

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لندن ارتفعت الأجور في بريطانيا بأسرع وتيرة منذ 11 عاما، وذلك خلال ثلاثة أشهر حتى يونيو الماضي. ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن مكتب الإحصاءات الوطني القول إن معدل التوظيف أيضا ارتفع لمستوى قياسي. وتشير بيانات المكتب التي جاءت أفضل من المتوقع إلى أن سوق العمل يسير بصورة جيدة، وأنه من غير المرجح أن ينضم بنك إنجلترا للاتجاه السائد حاليا ويخفض معدل الفائدة. وأظهرت بيانات المكتب ارتفاع متوسط الإيرادات باستثناء العلاوات بنسبة 9ر3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما تعد أعلى زيادة تسجل منذ الربع الثاني 2008.



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