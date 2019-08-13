حرائق الغابات تجتاح اليونان وقبرص

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - أثينا

اجتاحت حرائق الغابات أمس اليونان وقبرص بعد أسابيع من ارتفاع درجة الحرارة والجفاف.

وفاقمت الرياح من الوضع الذي بدا خطيرا في جزيرة يوبويا، وجرى إرسال مروحية للسيطرة على الحريق. واشتعلت النيران في شرق وشمال أثينا أيضا، إضافة إلى جزيرة ثاسوس بشمال بحر إيجة وغرب اليونان، وذلك وفقا لما ذكرته إدارة مكافحة الحرائق اليونانية أمس.

ولم تسجل إصابات حتى الآن في اليونان أو قبرص، على الرغم من أن سكان أثينا قالوا إنهم يشعرون بالاختناق جراء الدخان السام والرماد بفعل هبوب الرياح لمسافة 90 كلم عن الحرائق.