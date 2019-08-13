، "الآسيوي": الفرج أفضل لاعب في لقاء الهلال والأهلي ،

محمد بن مسعود - الدمام - أسهم في تأهُّل فريقه لمواجهة الاتحاد

تم اختيار سلمان الفرج، لاعب الهلال العائد من الإصابة، والمبتعد عن ملامسة الكرة لأكثر من 8 أشهر، بوصفه أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الأهلي (بملعب جامعة الملك سعود مساء اليوم الثلاثاء) ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، التي خسرها الهلال بهدف دون مقابل، إلا أن الهلال كان قد حسم بطاقة التأهل للدور ربع النهائي في لقاء الذهاب 4/ 2؛ ليضرب موعدًا أمام نظيره الاتحاد في لقاء قمة سعودية بنكهة آسيوية.

وكان الفرج قد لعب الـ90 دقيقة أمام الأهلي، وأسهم في صناعة اللعب بأكثر من كرة لهداف الفريق "قوميز"، وقام بالسيطرة على منطقة المناورة.