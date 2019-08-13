، "حجاج حركية" يتممون المناسك بكل سهولة.. و"المطوع" يرفع التهاني والتبريكات للقيادة ،

محمد بن مسعود - الدمام - الحمالي" شكر الداعمين والجهات الحكومية التي أسهمت شراكاتها بتحقيق الهدف

استقر ‏‎ 200حاج من جمعية الإعاقة الحركية للكبار (حركية) بمقر سكنهم في مكة بعد أن وقفوا في المشاعر المقدسة، داعين الله تعالى أن يتقبل منهم حجهم. ومن جانب آخر، رفع رئيس مجلس إدارة جمعية حركية المهندس ناصر المطوع، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح حج هذا العام، كما هنأ حجاج حركية ومنسوبي الجمعية بنجاح الحملة، وشكرهم على الجهود المبذولة للعناية بالحجاج في كل مشعر من المشاعر المقدسة.

وأشاد بالتسهيلات المقدمة من رجال الأمن وجميع المسؤولين. وكان تنقل الحجاج في المشاعر بانسيابية كبيرة من خلال الحافلات التي قامت الجمعية بتأمينها منذ وقت مبكر. وعند وصولهم مقر إقامتهم ‎بمكة أُقيم حفل معايدة ابتهاجًا بعيد الأضحى المبارك حيث تخلل البرنامج فقرات ثقافية وترفيهية وهدايا.

‏‎ومن جهة أخرى، رفع مدير عام الجمعية محمد بن سعد الحمالي التهاني والتبريكات لرئيس مجلس إدارة الجمعية وكل الأعضاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونجاح حملة حج حركية، وشكر لهم جميعًا متابعتهم المستمرة للاطمئنان على سلامة الحجاج وراحتهم.

وختم "الحمالي" بخالص الدعاء وأكمل الشكر للداعمين والجهات الحكومية التي أسهمت هذه الشراكات في تحقيق الهدف (حج ذوي الإعاقة) بكل يسر وسهولة.

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