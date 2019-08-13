، بعد غدٍ .. روضة سدير تدشن "مهرجان التمور الثاني" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تواكبه فعاليات ثقافية وتسويقية وترفيهية لجميع فئات المجتمع

يدشن رئيس مركز روضة سدير خالد الماضي "مهرجان روضة سدير للتمور الثاني" بعد غدٍ الخميس في حديقة الملك فهد، بحضور رئيس بلدية روضة سدير المهندس فيصل الرشيدي، وبمشاركة مجموعة من المهتمين بقطاع التمور وذلك بعد النجاح الذي تحقق في النسخة الأولى منه.

وسيرافق المهرجان عدد من الفعاليات المصاحبة، التي ستثري المهرجان ويستفيد منها الزوار، إذ سيكون هناك فعاليات ثقافية يشارك فيها رواة شعبيون وشعراء معروفون، وكذا فعاليات تسويقية وترفيهية تشمل مطاعم وأسرًا منتجة وألعاب أطفال ومسرحًا.

وبين رئيس بلدية روضة سدير المهندس فيصل الرشيدي، أن "مهرجان روضة سدير للتمور الثاني"، جاء بعد تنظيم النسخة الأولى منه بداية العام، والتي لاقت استحسان المشاركين ورواد المهرجان، مؤكدًا أن المهرجان يشهد إقبالاً من الأهالي في روضة سدير وكذلك المحافظات والمراكز القريبة منها.

وقال الرشيدي: بفضل الله ثم بفضل الموقع المميز لروضة سدير هناك تنوع في الزوار والحضور، وأضاف: حرص البلدية على إقامة هذه الفعاليات يأتي انطلاقًا من حرص الدولة وعبر رؤيتها 2030 على إقامة فعاليات في مجالات مختلفة من خلال تنظيم المهرجانات والمعارض إلى جانب الاهتمام بالتمور وتطوير إنتاجها وتأكيد الحرص عليها.

وعبّر الرشيدي عن امتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لأبناء وبنات الشعب السعودي وحرصهما على كل ما يخدم هذا الوطن، مشيرًا إلى أن بلدية روضة سدير تهتم بمثل هذه البرامج تماشيًا مع توجه وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة منطقة الرياض وذلك استجابة لكل برامج وخطط رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

يُذكر أن الفعاليات الثقافية والتسويقية والترفيهية - المصاحبة للمهرجان - بدأت يوم العيد الأحد ١٠ من ذي الحجة وتستمر حتى نهاية شهر ذي الحجة.

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