مكتب العمل mlsd.gov.sa | هنا .. “خطوات” شرح طريقة نقل الكفالة الإلكترونية في السعودية...

ينفرد موقع عرب نيوز بتقديم خطوات شرح طريقة نقل الكفالة الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية، وذلك حتي يستطيع جميع المغتربين والوافدين بالأراضي الحجازية نقل كفالة وافد بدون موافقة الكفيل، وأيضا الاستفادة من خدمة نقل خدمات عامل وافد بشكل إلكتروني، حيث يلزم لكل مغترب بالمملكة بان تكون إقامته سارية وليست منتهية الصلاحية وذلك من اجل قبول طلب نقل كفالة وحتي يستطيع نقل رعاية من كفيل إلي اخر بكل سهولة ويسر، وذلك عن طريق بوابة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، دائما ما تسعي الوزارة لتوفير كافة التعاملات والمعاملات الحكومية بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب وزارة العمل المنتشرة في جميع المحافظات علي مستوي المملكة، من خلال هذه التدوينة سوف نوضح لكم كيفية الانتهاء من إجراءات نقل كفالة مقيم من شركة إلي شركة اخري بكل سهولة ويسر.

تتلخص عملية نقل الكفالة من كفيل إلي اخر عن طريق الحصول علي موافقة رسمية من صاحب العمل الذي تعمل معه أولا وذلك لكي يستطيع تقديم طلب نقل كفالة العامل أو الموظف الوافد من قبل الكفيل القديم إلي الكفيل الجديد من خلال ضغطة زر واحدة سوف أقوم بتوضيحها لكم من خلال الشرح المبسط المرفق لكم بأسفل هذه المقالة، كما يمكن مشاهدة مقطع الفيديو العلوي والذي يوضح طريقة نقل الكفالة والموافقة عليها بكل سهولة ويسر.

شرح طريقة نقل الكفالة الإلكترونية

بإمكان أي شخص سواء كان سعودي أو مقيم بأن يقوم بتسجيل الدخول لموقع وزارة العمل وذلك عن طريق شبكة الأنترنت حيث يمكن زيارة بوابة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وذلك من اجل نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل في النطاق الأخضر أو أو الأصفر أو الأحمر أو باقي النطاقات الأخري حيث يمكن الانتهاء من خدمات نقل الكفالة عن طريق استخدام رقم الإقامة أو رقم الحدود أو رقم جواز الموظف الوافد، حيث أتاح الموقع الرسمي لوزارة العمل السعودية إمكانية الاختيار بين المنشآت والشركات علي حسب التوزيع الجغرافي للمنطقة السكنية التي تقنط فيها، الآن سوف نقدم لكم شرح بسيط جدا لتقديم الخطوات عبر النقاط التالية.