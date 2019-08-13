دبلوماسي امريكي رفيع يطالب الرئيس " هادي " بالاستقالة ويثير تساؤل حول " علي محسن " ويكشف حقيقة ما يحدث بعدن !( تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - كشف نائب السفير الأمريكي الاسبق والخبير السياسي في الشئون اليمنية " نبيل خوري " أن الامارات دعمت ميلشيا تابعة للمجلس الانتقالي لاستخدام الاخيرة كذراع عسكري موالي لابوظبي تنفذ من خلاله مخططاتها الهادفة الى تحقيق اطماع استراتيجية في اليمن . واشار نبيل خوري الى أن انسحاب القوات الإمارات فرضه تفضيل القيادة الإماراتية الاعتماد على الميلشيا التي انشأتها لتنفيذ مطامعها المتمثلة في السيطرة على المواني اليمنية مشيرا الى أن الرئيس هادي يبدو انه طلب منه ان يصمت معتبرا أن صمته يعطي للتحالف ورقة التوت لتنفيذ مخططات . وطالب خوري الرئيس هادي بالاستقالة وهو ما يفرضه عليه استشعاره بالحد الأدني من الكرامة مشيرا الى ان جنوب اليمن محتل من الإمارات مبديا دهشته من الصمت المطبق لنائب الرئيس الفريق علي محسن الأحمر .

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