شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة اليمنية تكافئ الميسري بمبلغ خيالي .. ونقل أسرته إلى هذه الدولة العربية .. شاهد الفضيحة المدوية(صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي ‘‘فيسبوك’’ وثيقة منسوبة لـ"نائب الرئيس" الفريق علي محسن تتضمن توجيهًا بصرف مبلغ خيالي لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري.

وتضمنت الوثيقة توجيهًا يحمل ختم نائب رئيس الجمهورية، للبنك المركزي، بصرف مبلغ مليون ريال سعودي للمهندس الميسري لمواجهة الظروف المعيشية والانتقال بأسرته إلى جمهورية مصر العربية.

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وأخضع محرر "ناس تايمز" الوثيقة للتدقيق والمراجعة لتتضح أنها مزورة ضمن الحملات التي تتبناها أطراف معادية للشرعية والشخصيات الرافضة للمشاريع الصغيرة.

فإلى جانب الأخطاء الإملائية الواضحة في الوثيقة المزورة، كتغيير مواضع الهمزات وتبديل الهاء تاءً مربوطة، وزيادة حروف في لفظ (ولمواجهة) فإن مزور الوثيقة أخطأ في تاريخ صدورها بعام كامل ووضع التاريخ 15/8/2018 بينما نشرت الوثيقة اليوم الثلاثاء 13/8/2019.

ويتعرض الوزير الميسري لحملة تشويه واسعة من قبل أنصار ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات نظرًا لمواقفه الرافضة للانفصال والفوضى التي تشعلها المليشيات في المحافظات الجنوبية.