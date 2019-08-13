شكرا لقرائتكم خبر عن النفيسي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويكشف بـ‘‘الاسم’’ عن المحافظة اليمنية القادمة بعد عدن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف الكاتب والمحلل السياسي عبدالله النفيسي عن المحافظة اليمنية التي سيتم اسقاطها بعد العاصمة المؤقتة عدن.
وقال النفيسي في تغريدة له رصدها محرر "ناس تايمز" بعد عدن الدور القادم على تعز . هولاكو قادم في تعز أفسحوا له الطريق.
ولم يفصح النفيسي عن المقصود بـ"هولاكو" في تغريدته.
يأتي ذلك بعد ان انقلبت مليشيا المجلس الانتقالي وسيطرت على مدينة عدن بعد معارك استمرت اربعة ايام مع قوات الحماية الرئاسية التابعة للشرعية .
بعد عدن الدور القادم على تعز . هولاكو قادم في تعز أفسحوا له الطريق.— د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi)
بعد عدن الدور القادم على تعز . هولاكو قادم في تعز أفسحوا له الطريق.— د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) August 13, 2019
كانت هذه تفاصيل خبر النفيسي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويكشف بـ‘‘الاسم’’ عن المحافظة اليمنية القادمة بعد عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.