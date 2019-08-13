شكرا لقرائتكم خبر عن النفيسي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويكشف بـ‘‘الاسم’’ عن المحافظة اليمنية القادمة بعد عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الكاتب والمحلل السياسي عبدالله النفيسي عن المحافظة اليمنية التي سيتم اسقاطها بعد العاصمة المؤقتة عدن.

وقال النفيسي في تغريدة له رصدها محرر "ناس تايمز" بعد عدن الدور القادم على تعز . هولاكو قادم في تعز أفسحوا له الطريق.

ولم يفصح النفيسي عن المقصود بـ"هولاكو" في تغريدته.

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يأتي ذلك بعد ان انقلبت مليشيا المجلس الانتقالي وسيطرت على مدينة عدن بعد معارك استمرت اربعة ايام مع قوات الحماية الرئاسية التابعة للشرعية .

