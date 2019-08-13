شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف بالإسم عن الشخص الذي قتل شقيق ’’عبدالملك الحوثي‘‘ قبل ايام في العاصمة صنعاء ..لن تصدق من يكون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر بالأمن الوقائي الحوثي؛ أكبر جهاز استخباراتي حوثي، اليوم الثلاثاء، عن هوية قاتل إبراهيم بدر الدين الحوثي شقيق زعيم المليشيا الحوثية ودوافع القتل ومكان تنفيذ العملية.

وأوضح المصدر _ فضل عدم ذكر اسمه _ في تصريح خاص الى ” المشهد اليمني ” أن قاتل إبراهيم الحوثي شخص يدعى مازن العياني وقد سلم نفسه لجهاز الأمن القومي التابع للمليشيا بعد أن تم القبض على والده؛ مادفعه الى تسليم نفسه حتى لا يتعرض والده لأي مكروه.

وأضاف المصدر أن دوافع اغتيال ابراهيم الحوثي، سياسية بالدرجة الأولى وتأتي نتيجة لصراع داخلي بين جناحين رئيسيين متصارعين داخل أروقة المليشيا؛ الأول يقوده محمد على الحوثي وأبو علي الحاكم وهو الجناح الأكثر حضورا في الميدان والجناح الثاني بقيادة عبد الملك الحوثي؛ وهو الجناح العقائدي الاقل حضورا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكشف بالإسم عن الشخص الذي قتل شقيق ’’عبدالملك الحوثي‘‘ قبل ايام في العاصمة صنعاء ..لن تصدق من يكون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.