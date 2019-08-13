شكرا لقرائتكم خبر عن كشف باسماء وزراء ومسئولي الشرعية الذين نهبت منازلهم وحجم المنهوبات ( الأسماء ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حصيلة المنازل التي تم نهبها بشكل كامل او جزئي في حي ريمي التابعة لقيادات من ابين وشبوة بالإضافة الى بعض المواطنين الذين لا ناقة لهم او جمل سوا الاشتباه في ان منازلهم تتبع قيادات في الشرعية. احمد الميسري نهب كامل الخضر جديب نهب كامل غسان العيسي نهب جزئي أديب العيسي نهب جزئي عيدروس العيسي نهب جزئي علي ابوبكر عشال نهب كامل الخضر مزمبر نهب جزئي سامي السعيدي. نهب جزئي محمد قدور نهب جزئي رويس مجور نهب كامل Advertisements أسعد الحامد نهب كامل أوس العود نهب جزئي وحي أمان نهب جزئي لؤي الزامكي. نهب كامل إذاعة أثير عدن نهب جزئي هادي الشعيبي. نهب جزئي جمال الحاصل نهب جزئي سعيد العماري. نهب جزئي مهدي عبدالسلام نهب جزئي علي مهدي نهب جزئي جلال مقطع. نهب كامل ابراهيم حيدان (العريش). نهب كامل

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