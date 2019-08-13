شاهد: هذا ما فعله حاج فلسطيني بصورة الملك سلمان وولي عهده

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر حاج فلسطيني يقوم بمسح صورة ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان بملابسه ويقبل صورهم في مكة المكرمة.

وأظهر مقطع الفيديو، الحاج وهو يقوم بتقبل صورتين للملك سلمان والأمير محمد، شاكراً القيادة السعودية على الاستضافة وتبنيها للقضية الفلسطينية.

وقال الحاج الذي يُدعى مروان محمد عبد الرحمن المغاري، من فلسطيني : " نشكر الملك على هذه المكرمة وعلى الضيافة المحترمة لجميع الشهداء وعلى القضية الفلسطينية، ونشكر الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان وكل العاملين والوزارات والحكومة السعودية على هذا الاستقبال الفاخر".

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ويذكر أن المملكة العربية السعودية قدمت مكرمة لـ1000 من أهالي الشهداء الفلسطينيين لأداء مناسك الحج.

وأعرب مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية عن شكره للملكة السعودية على استضافتها ألف حاج وحجة من ذوي شهداء فلسطين لأداء مناسك الحج للعام 2019.