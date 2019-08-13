نائب أمير مكة يوجه بإيقاف مسؤولي مؤسسة طوافة قصروا في خدمة الحجاج

أصدر نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان توجيهاته بإيقاف مسؤولي مؤسسة طوافة عن العمل والتحقيق معهم. وجاءت توجيهات نائب أمير منطقة مكة بعد ثبوت تقصير المسؤولين في خدمة ضيوف الرحمن. وتضمنت التوجيهات كذلك المعالجة العاجلة لأوضاع الحجاج، وتقديم الخدمات اللازمة لهم، والتحقيق مع المسؤولين، والرفع بنتائج التحقيق.

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