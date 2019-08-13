أول إجراء من النيابة العامة بشأن خطبة العيد المثيرة للجدل بجدة

أفاد مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن وحدة الإخلال بالنظام العام في النيابة العامة قد فتحت تحقيقاً في حادثة خطبة العيد المتداولة في شبكات التواصل الاجتماعي حسب النظام، حيث باشر المحققون أجراءات التحقيق في القضيةوالوقوف على ما انطوت عليه السلوكيات المقترفة من المذكور والمفضية إلى المساءلة الجزائية وتحديد الأوصاف الجرمية المرتكبة في القضية الموجبة للمسؤولية الجزائية.

يجدر الذكر أن النيابة العامة تختص وفقاً للمادة الثالثة من نظامها بالتحقيق في الجرائم، والتصرف في التحقيق.