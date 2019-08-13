مدير الأمن العام يُعلن نجاح الخطط الأمنية والمرورية.. ويُؤكد: لم تُسجَّل أي حالة أمنية خلال هذا...

أعلن مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية في الحج الفريق أول خالد الحربي، اليوم الثلاثاء، نجاح كافة الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية خلال حج هذا العام.

وأكد الحربي عدم تسجيل أي حالة أمنية خلال أيام الحج، مضيفاً أن رجال الأمن بكامل جاهزيتهم ومستمرون في خدمة ضيوف الرحمن حتى مغادرة آخر حاجّ. ولفت مدير الأمن العام إلى الخبرات الكبيرة لرجال الأمن في إدارة الحشود والعمل تحت كل الظروف.