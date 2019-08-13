ضيوف خادم الحرمين الشريفين يغادرون مشعر منى لأداء طواف الوداع

غادر ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الثلاثاء، مشعر منى إلى مكة المكرمة بعد أن رموا الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة لعام 1440هـ متجهين نحو البيت الحرام لأداء طواف الوداع، بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة حج هذا العام على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

وثمّن الضيوف الخدمات التي تلقوها خلال تواجدهم في المشاعر المقدسة وقبل ذلك مكة المكرمة، من ضيافة كريمة، وحفاوة ملكية كبيرة، سائلين الله أن يحفظ حكومة المملكة وشعبها من كل سوء ومكروه.

ويستعد الضيوف للذهاب إلى مدينة رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ لقضاء أيام يسيرة للسلام على النبي الأمين، وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر ــ رضي الله عنهما ــ والصلاة في المسجد النبوي، وزيارة أبرز المعالم التاريخية بالمدينة المنورة، ضمن البرامج التي اعتمدها الوزير المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، الحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لكافة المستضافين.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، استضاف خلال حج هذا العام 6500 حاج وحاجة من 79 دولة من مختلف دول العالم.