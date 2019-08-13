مدير الأمن العام يعلن نجاح كافة الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية خلال الحج

أعلن مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية في الحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، اليوم، عن نجاح كافة الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية المنفذة خلال حج هذا العام 1440هـ المنسجمة مع النجاحات الباهرة لكافة أعمال الموسم والتي تحقق بفضل من الله وتوفيقه ثم بما وفرته وتوفره حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من إمكانات وتسهيلات وتجهيزات في كافة المناطق التي يسلكها الحاج الكريم.

وقال الفريق أول الحربي في تصريح له من داخل غرفة مركز القيادة والسيطرة، إن وضع الحجاج الآن مطمئن ولله الحمد ويسير في الاتجاه الطبيعي بعد أن رمى الحجاج ظهر اليوم الجمرات الثلاث منهم المتعجلين الذين اتجهوا إلى المسجد الحرام، ومنهم من عاد إلى مخيماتهم رغم وجود كثافة عالية من الحجاج قبل الظهر بحوالي نصف ساعة، ومن ثم أصبح الوضع مطمئنًا.

وأضاف الفريق أول الحربي: إن غداً هو يوم لغير المتعجلين ونحن مطمئنون على وضع الحج والحمد لله بشكل كبير، حيث لم تسجل أي حالة خلال هذه الأيام، وإن شاء الله تعالى تكتمل منظومة الحج كما خطط لها بوضعها الطبيعي ونكون فرحين جميعاً بهذا النجاح، لافتاً أن رجال الأمن تعودوا على العمل في كل الظروف ولهم تجارب كثيرة في إدارة الحشود، ورغم تقلبات الأجواء وهطول الأمطار في موسم الحج إلا أن ضيوف الرحمن عاشوا في أجواء ربيعية غير متوقعة وكان الجو ملائماً للحجاج، مؤكداً أن رجال الأمن لديهم القدرة على تحمل كل الظروف.

وواصل قائلاً: «نحن بكامل جاهزيتنا وسوف نواصل عملنا، فالحج لم ينته بعد وسوف نبقى في خدمة ضيوف الرحمن حتى مغادرة آخر حاج المشاعر المقدسة ومن ثم المملكة العربية السعودية».