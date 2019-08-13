مصادر «عاجل»: وزارة البلديات تلغي شرط الختم والتوقيع اليدوي للرخص الإنشائية

كشفت مصادر «عاجل»، أن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد القصبي، أصدر قرارًا باعتماد الرخصة الإنشائية الصادرة من بوابة «بلدي»، وإلغاء شرط وجود الختم والتوقيع اليدوي عليها، والاكتفاء بوجود الرقم التسلسلي «الباركود»، وإمكانية التحقق من معلومات الرخصة من خلال الرابط الإلكتروني لمنصة بلدي.
وأوضحت المصادر أن القرار جاء تسهيلًا على المواطنين والمستثمرين في كافة أنحاء المملكة، حيث أتاحت الوزارة خدمة طباعة الرخصة الإنشائية من قبل المكاتب الهندسية وذلك بغرض تسهيل الإجراءات، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، وضمن برنامج التحول الوطني 2020 وانطلاقًا من الدور المحوري للقطاع البلدي في تحسين بيئة الأعمال في المملكة ورفع ترتيبها في مؤشر التنافسية العالمية ودعم الاقتصاد الوطني.
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