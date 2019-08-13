4 أولويات لتوزيع لحوم الأضاحي بمشروع المملكة

حدد مشروع المملكة للهدي والأضاحي، الفئات المستهدفة لتوزيع الأضاحي، عبر مراحل وقنوات محددة داخل المملكة وخارجها.

وكشف مدير التوزيع والشحن في مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي عبدالرحمن الزهراني، عن البدء بتوزيع 60 ألف أضحية بدءاً منذ اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الزهراني أن آلية التوزيع تتم على ثلاث مراحل الأولى باستطاعة الحاج أن يأخذ جزءًا من أضحيته من مجازر المشروع، والمرحلة الثانية توزع للبعثات الخاصة بالحجاج، أما المرحلة الثالثة فهي مخصصة لفقراء الحرم، وتعد هذه المرحلة هي الأهم التي يشرف عليها عدد من الجهات الحكومية بإشراف إمارة منطقة مكة المكرمة والمستهدف منهم 15 ألفًا.

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وأشار الزهراني إلى أن هناك مرحلة رابعة تدخل بعد نهاية الحج وهي منح الجمعيات الخيرية داخل المملكة، مخصصاً المشروع جزءًا من الأضاحي لتوزيعها في 27 دولة إسلامية.

في سياق متصل؛ شاركت أمانة العاصمة المقدسة بتوزيع لحوم الهدي والأضاحي على 2500 مستفيد بأحياء مكة المكرمة من فقراء الحرم والمحتاجين, وذلك ضمن مشروع المملكة للاستفادة من لحوم الهدي والأضاحي.

وتقوم اللجنة برئاسة إمارة منطقة مكة المكرمة وعضوية كل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (فرع مكة المكرمة) وأمانة العاصمة المقدسة والدوريات الأمنية وإدارة مرور العاصمة المقدسة وإدارة المجاهدين والبنك الإسلامي للتنمية وجمعية مراكز الأحياء وجمعية الإحسان والتكافل الاجتماعي، بتوزيع لحوم الهدي والأضاحي خلال أيام التشريق ابتداءً من اليوم 11 حتى اليوم 13 من شهر ذي الحجة.