بدر بن سلطان يوقف مسؤولين بمؤسسة طوافة قصّروا في خدمة ضيوف الرحمن

وجّه الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بإيقاف مسؤولين بإحدى مؤسسات الطوافة عن العمل؛ لثبوت تقصيرهم في خدمة ضيوف الرحمن، كما وجّه بالتحقيق مع مؤسسة الطوافة التي قصرت في تقديم الخدمة، وإيجاد الحلول العاجلة لمعالجة الوضع الراهن، وتقديم كامل الخدمات للحجاج المتضررين حتى عودتهم إلى ديارهم سالمين غانمين، والرفع لسموه بالنتائج.

وعلمت «عاجل» أن استشاري مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا، المشرف على متابعة خدمة تقديم الإعاشة والإصحاح البيئي أثبت عدم كفاءة الوجبات المقدمة للحجاج من جانب 17 مكتبا تابعًا للمؤسسة، فضلا عن قرب انتهاء صلاحيتها، بالإضافة إلى مصدر تصنيع هذه الوجبات الذي كان سببا مباشرا لرفضها من شريحة كبيرة من الحجاج.