ضخ 912 ألف متر مكعب من المياه لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة

أعلنت شركة المياه الوطنية في تقريرها اليومي للـ24 ساعة الماضية، عن مواصلة معدلات إمدادات المياه لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وبيّن رئيس القطاع الغربي بالشركة المهندس محمد بن صالح الغامدي، أن كميات المياه المستلمة من محطات تحلية المياه المالحة لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة بلغت ما يقارب (892010) أمتار مكعبة، ليصل إجمالي كميات المخزون الاسـتراتيجي الفعلي لدى الشركة إلى (1.8) مليون متر مكعب تمثّل (84)% من الطاقة الاستيعابية، فيما بلغ إجمالي المخزون التشغيلي الفعلي إلى (820) ألف متر مكعب تمثّل ما نسبته (76)% من الطاقة التشغيلية الاستيعابية.

وأفاد الغامدي أن إجمالي كميات المياه الموزعة من قبل الشركة للـ24 ساعة الماضية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومرافق الخدمات العامة بالحرم المكي الشريف وصلت إلى (912) ألف متر مكعب، ليصل معدل الضخ المستمر إلى (22) ساعة في اليوم للأحياء المخدومة بالشبكات بمدينة مكة المكرمة وعلى مدار الساعة لشبكات المشاعر المقدسة ولمرافق المسجد الحرام، مؤكدًا أنه بفضل من الله استطاعت الشركة أن تواكب معدل الزيادة في الطلب على المياه في ظل زيادة أعداد الحجاج وارتفاع درجة الحرارة.

وأوضح الغامدي أن الشركة قامت خلال الـ24ساعة الماضية بتوزيع (23) ألف عبوة من ماء زمزم عبر منافذ التوزيع المعتمدة ليصل إجمالي ما تم توزيعه من عبوات ماء زمزم منذ بداية موسم الحج (3.9) مليون عبوة، لافتًا النظر إلى أن الشركة لم تشهد بتوفيق من الله أي انقطاعات مؤثرة على عملياتها التشغيلية مع عدم رصد أي حالات تخل بالأمن والسلامة ولله الحمد ومعالجة كافة البلاغات الواردة لقنوات التواصل مع الشركة والبالغة (403) بلاغات وفقاً للممارسات المهنية.