بالصور.. «موسم الطائف» يشهد عودة السينما بأحدث الأفلام العربية والعالمية

يشهد «موسم الطائف» عودة السينما من جديد، ضمن أكثر من 70 فعالية نوعية، تستمر طوال شهر أغسطس في أربع مناطق رئيسة، حيث يتم عرض أحدث وأشهر الأفلام العربية والأجنبية، وبطريقة عرض مبتكرة وفي الهواء الطلق، تفاعلاً مع الأجواء الرائعة والطقس المعتدل في «مصيف العرب» خلال هذه الأيام.

وانطلقت السينما في مدينة الطائف، من خلال أربعة عروض يومية، وبطاقة استيعابية تصل إلى 150 شخصاً، لاستيعاب الإقبال المتزايد، كما يتم عرض مجموعة من الأفلام المميزة والحديثة والمناسبة لجميع أفراد الأسرة، من خلال قائمة يتم تحديثها كل ستة أيام، وبقيمة موحدة للتذاكر.

وتضم قائمة أفلام الأسبوع الأول، الفيلم المصري «سبع البرمبة» من بطولة رامز جلال، جميلة عوض، مها أبو عوف، بيومي فؤاد، ومجموعة من نجوم السينما المصرية، وكذلك الفيلم الأمريكي «من إن بلاك إنترناشيونال» من بطولة تيسا ثامبسون كريس همسوورث، إيما ثومبسون، ليام نيسون، وغيرهم من أشهر نجوم هوليوود.

ويُعرض مع بداية الأسبوع الثاني، الفيلم الكرتوني الشهير «توي ستوري 4» الذي حقق إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر وحظي بإشادات النقاد حول العالم، بالإضافة إلى الفيلم الكرتوني الشهير «علاء الدين» المستوحى من كلاسيكيات «ديزني».

وسيكون زوار موسم الطائف على موعد مع الكثير من المفاجآت خلال الايام القادمة، وبإمكان الراغبين في معرفة المواعيد أو الموقع أو قائمة الأفلام، زيارة موقع «مواسم السعودية» الإلكتروني أو حسابات «موسم الطائف» في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.