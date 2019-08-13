خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان التهاني بمناسبة نجاح موسم الحج

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، التهاني بمناسبة نجاح موسم الحج 1440، حيث هنأ ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة أخاه خادم الحرمين بمناسبة نجاح موسم الحج. ودعا في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات. كما هنأ ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، خادم الحرمين، بمناسبة نجاح موسم الحج.

كما أعرب ولي عهد البحرين عن تهانيه للأمير محمد بن سلمان، و لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز

مشروعات ضخمة

رفع أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440. وقال: ما كان هذا النجاح ليتحقق لولا فضل الله ثم ما وفرته الدولة من مشروعات ضخمة كمنشأة الجمرات وقطار المشاعر وتوسعة المسعى والمطاف.

خدمة الإسلام والمسلمين

أعرب أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد عن فخره واعتزازه بالجهود المشرِّفة التي بذلها أبناء دوت الخليج كافة، كل في موقعه واختصاصه، لخدمة ضيوف الرحمن، التي اقترنت بالإخلاص والتفاني في العطاء، مستمدين القوة والعون من قيادتنا الرشيدة، وفقها الله.

ورفع أمير نجران، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، ولمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، ولوزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، بمناسبة نجاح حج هذا العام.

واستهل أمير منطقة نجران برقيته لخادم الحرمين الشريفين بـ: «النجاح الذي تحقق بفضل من الله تعالى لموسم حج هذا العام، ثم بمتابعة وإشرافكم يا خادم الحرمين الشريفين، وحرصكم على كل ما يخدم الإسلام والمسلمين، وينشر الخير والسلام والتسامح».

Advertisements

وجاء في برقية تهنئة لولي العهد ما نصه: «أرفع إلى سموكم الكريم، باسم أهالي منطقة نجران، وباسمي، التهنئة بنجاح موسم حج هذا العام».

نجاح خطط الحج

رفع أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز باسمه واسم أهالي المنطقة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، ولوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بمناسبة نجاح الجهود التنظيمية لموسم حج هذا العام 1440، التي تعكس حجم الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. كما رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان عبدالعزيز باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين, ولولي العهد ، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1440. كما رفع أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز, التهنئة لخادم الحرمين بمناسبة نجاح الموسم. ورفع الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440هـ. كما رفع أمير المنطقة الشرقية ، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز التهنئة لخادم الحرمين بمناسبة نجاح موسم الحج.

راحة الحجاج

هنأ شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1440.

وثمن في بيان له، جهود المملكة ومؤسساتها المختلفة، لخدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام، والحرص على تهيئة الأجواء المناسبة لتأدية المناسك. وعبر شيخ الأزهر عن شكره لجميع الجهات التي أسهمت في إنجاح موسم الحج وخدمة ضيوف الرحمن، داعيا المولى -عز وجل- أن يعم الأمن والأمان كل أنحاء العالم، وأن يحفظ الأمتين الإسلامية والعربية من كل مكروه وسوء.