وزير الداخلية يطلع على نظام التطوع الإلكتروني للدفاع المدني

اجتمع وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بقيادات الدفاع المدني المشاركين في مهام حج هذا العام، وذلك في مقر الدفاع المدني بمشعر منى.

وفي بداية الاجتماع استمع لشرح موجز عن أبرز ما تم تنفيذه من أعمال للمحافظة على سلامة الحجاج خلال الحالة المطرية التي هطلت على المشاعر المقدسة، والتي لم ينتج عنها -ولله الحمد- ما يعكر صفو ضيوف الرحمن.

واطلع وزير الداخلية على أبرز نتائج أعمال الخطة العامة للطوارئ بموسم حج 1440، وما تتطلبه الخطة من إضافات أو تعديلات لموسم حج العام المقبل 1441.

وأشاد بالجهود التي بذلتها المديرية العامة للدفاع المدني بمشاركة القطاعات الأمنية والخدمية في موسم حج هذا العام. وبعد نهاية الاجتماع استمع وزير الداخلية لأبرز مهام الإدارة النسائية المستحدثة في الدفاع المدني، والتي من ضمنها إشراك العنصر النسائي في الأعمال التطوعية. كما اطلع على نظام التطوع الإلكتروني التابع للدفاع المدني وما يشمله النظام من مميزات تشمل تسهيل آلية تسجيل المتطوعين والتواصل معهم عند الحاجة، والتقى سموه عددا من المتطوعين والمتطوعات واستمع لتجاربهم في موسم الحج.

عربة العمليات المتنقلة

ثمن وزير الداخلية الجهود التي بذلها منسوبو الإدارة العامة للمجاهدين خلال موسم حج هذا العام، من خلال تنفيذهم لمهامهم المنوطة بهم وفق الخطط المعدة مسبقا. جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمجاهدين اللواء منصور بن عبدالله الشدي وقيادات إدارة المجاهدين ومديري المراكز، وذلك بمركز قيادة الحسينية التابعة للمجاهدين بمكة المكرمة.

واطلع وزير الداخلية عقب اللقاء على نموذج لعربة العمليات المتنقلة المزودة بخاصية التصوير الليلي، التي تستخدمها إدارة المجاهدين لرفع كفاءة الضبط الأمني، وتعدّ العربة إحدى ثمرات التعاون بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والإدارة العامة للمجاهدين.

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سهولة وطمأنينة

أكد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أن الجهود التي بذلها رجال الأمن من جميع القطاعات الأمنية في موسم حج هذا العام كان لها دور في أن يؤدي حجاج بيت الله الحرام لمناسكهم بيسر وسهولة وطمأنينة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية بمدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق أول خالد قرار الحربي، وقائد قوات أمن الحج والقيادات الأمنية، وذلك في مقر الأمن العام بمنى.

وأعرب وزير الداخلية خلال اللقاء عن شكره وتقديره لجميع رجال الأمن المشاركين في مهام حج هذا العام على ما بذلوه من جهود مميزة.

وعقب اللقاء تجول الأمير عبدالعزيز بن سعود في أقسام مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج، واستمع لشرح موجز عن مهام كل قسم وأدواره في المحافظة على أمن وسلامة الحجاج.