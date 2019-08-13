توزيع هدية الملك سلمان على الحجاج

بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مساء أمس بتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على الحجاج المغادرين إلى بلادهم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وميناء جدة الإسلامي، ومختلف المنافذ البرية والبحرية، وتتضمن مصحفا ومجموعة كتب وشريطا، إضافة إلى إصدارات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وقال وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون المطبوعات والبحث العلمي الشيخ عبدالعزيز الحمدان، إن الوزارة وبمتابعة وإشراف مباشر من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تبدأ عملية توزيع الهدية، مع مغادرة أول حاج إلى بلاده وتستمر حتى منتصف محرم من العام الحالي 1440، ليصبح إجمالي ما سيتم توزيعه على الحجاج القادمين والمغادرين 8 ملايين ما بين مصاحف وكتب وإصدارات.

وأضاف: وهدية خادم الحرمين الشريفين تتضمن المصحف الشريف بإصداراته المختلفة وترجمة معانيه بلغات الحجاج وبالأحجام والأنواع المختلفة العادي والجوامع والنسخ والورش، وترجمة المعاني إلى اللغات العالمية. و«هدية الحاج» مغلف يحتوي على كاسيت للتلاوات المتميزة للقرآن الكريم و4 كتب تتضمن شرحا لأركان الإسلام والإيمان والإحسان والتربية والقيم ومكارم الأخلاق ومبادئ الشريعة والعقيدة والتفسير وأحكام الدين، وما يتعلق بترسيخ الوسطية والاعتدال.